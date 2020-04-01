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Хавбек «Спартака» Шюррле сменил имидж. Футболист вернулся в Германию

1 апреля 2020, 18:40
Андре Шюррле, Анна Шарипова и Кайя. Фото instagram.com
Андре Шюррле, Анна Шарипова и Кайя. Фото instagram.com
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал новое фото в своем Instagram. 29-летний немецкий футболист подстригся налысо.

«Быстрая прогулка и возвращение домой с Анной Шариповой (жена Шюррле. — Прим. «СЭ»)», — подписал фото хавбек красно-белых.

В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал три результативные передачи.

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