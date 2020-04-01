Хавбек «Спартака» Шюррле сменил имидж. Футболист вернулся в Германию

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал новое фото в своем Instagram. 29-летний немецкий футболист подстригся налысо.

«Быстрая прогулка и возвращение домой с Анной Шариповой (жена Шюррле. — Прим. «СЭ»)», — подписал фото хавбек красно-белых.

В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей за «Спартак», забил два гола и сделал три результативные передачи.