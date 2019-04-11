Хавбек "Спартака" Гулиев сломал нос американцу и был доставлен в полицию

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос гражданину США Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта, сообщает "МК". 22-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля, не остановился на пешеходном переходе, после чего его машина задела американца. Затем между ними началась драка, при этом Гулиев утверждает, что конфликт случился по вине иностранца – тот якобы ударил по автомобилю.

– Бедолага не мог вымолвить ни слова, видимо, потому что он американец, не говорил по-русски. У пешехода все лицо было в крови, мы были в ужасе! – приводит "МК" слова очевидцев.

Гулиев был доставлен в отделение полиции, у него отобрали права. Американцу потребовалась помощь медиков – у него диагностировали перелом костей носа. Он отказался от госпитализации и также проследовал в полицию.

Как отмечает исотчник, Гулиев несколько раз извинился перед иностранцем, передал деньги и предложил оплатить визиты к врачам. Тот написал заявление, что не имеет претензий к россиянину.

Отмечается, что Гулиев приобрел данный автомобиль в конце 2018 года и более 200 раз нарушил правила дорожного движения, в основном связанные с превышением скорости. Часть штрафов хавбек оплатил.

В текущем сезоне Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр