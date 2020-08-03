Хавбек «Ростова» Глебов пообещал после гола покрасить бороду в желто-синий цвет

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в чемпионате России.

— У команд не было полноценного отпуска. Успел восстановиться?

— Все нормально. Надо играть в любых условиях, все в одинаковой ситуации. Сейчас тренерский штаб проводит с нами работу, готовимся к сезону.

— Как провел несколько выходных дней?

— Прилетала мама. Пообщались с ней, показал ей внучку. Провел время с семьей.

— Как атмосфера в команде?

— Все как обычно супер! Настрой на новый сезон очень хороший.

— В прошлом сезоне ты обещал перекрасить бороду если забьешь гол. Обещание переносится на новый сезон?

— Да, как только забью, обязательно перекрашу ее в желто-синие цвета клуба.

— Что хотел бы сказать болельщикам?

— Надеюсь, в скором времени ситуация позволит большему количеству зрителей приходить на стадион. Передаю им привет и жду всех на «Ростов Арене», — сказал Глебов в интервью клубной пресс-службе «Ростова».

В сезоне-2019/20 20-летний хавбек провел 21 матч за «Ростов» и не отметился результативными действиями.