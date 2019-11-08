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Хавбек «Крыльев Советов» получил ужасную травму в матче со «Спартаком» в молодежном первенстве

8 ноября 2019, 17:33
8 ноября. Москва. «Спартак» — «Крылья Советов» — 4:2. Травма Александра Босова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 ноября. Москва. «Спартак» — «Крылья Советов» — 4:2. Травма Александра Босова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 16-го тура молодежного первенства. Полузащитник самарцев Александр Босов получил повреждение во втором тайме встречи. Футболист красно-белых Артем Горбулин в игровом эпизоде высоко задрал ногу и рассек шипами лоб соперника.

Судья матча удалил нарушителя. Босова увезли в больницу, где оказалось, что у пострадавшего помимо рассечения — сотрясение мозга.

Красно-белые набрали 29 очков и занимают третье место. У «Крыльев» столько же очков. По дополнительным показателям они идут вторыми.

8&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; 4:2. Травма Александра Босова.Страшная травма в матче молодежек «Спартака» и «Крыльев Советов»
Спартак — мол. — Крылья Советов — мол.

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