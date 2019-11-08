Хавбек «Крыльев Советов» получил ужасную травму в матче со «Спартаком» в молодежном первенстве

«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» (4:2) в матче 16-го тура молодежного первенства. Полузащитник самарцев Александр Босов получил повреждение во втором тайме встречи. Футболист красно-белых Артем Горбулин в игровом эпизоде высоко задрал ногу и рассек шипами лоб соперника.

Судья матча удалил нарушителя. Босова увезли в больницу, где оказалось, что у пострадавшего помимо рассечения — сотрясение мозга.

Красно-белые набрали 29 очков и занимают третье место. У «Крыльев» столько же очков. По дополнительным показателям они идут вторыми.