Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни получил вызов в сборную Алжира, информирует пресс-служба красно-белых.

22-го Алжир проведет домашний матч отборочного турнира Кубка африканских наций против Гамбии, а 26-го – товарищескую игру с Тунисом.

Напомним, что алжирцы уже гарантировали себе путевку в финальный турнир Кубка африканских наций, который пройдет этим летом в Египте.

📰 Софьян @SofianeHanni Ханни вызван в сборную Алжира



Нашего хавбека ждут в расположении сборной 18 марта.



🏆 Кубок африканских наций

📆 22 марта: Алжир 🇩🇿 – Гамбия 🇬🇲



⚽️ Товарищеский матч

📆 26 марта: Алжир 🇩🇿 – Тунис 🇹🇳



Подробнее: https://t.co/KaGUoEA0L9 pic.twitter.com/ePqA8jIRX4 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 марта 2019 г.

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