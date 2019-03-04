16:24 4 марта | Футбол — РПЛ

Ханни вызван в сборную Алжира

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Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни получил вызов в сборную Алжира, информирует пресс-служба красно-белых.

22-го Алжир проведет домашний матч отборочного турнира Кубка африканских наций против Гамбии, а 26-го – товарищескую игру с Тунисом.

Напомним, что алжирцы уже гарантировали себе путевку в финальный турнир Кубка африканских наций, который пройдет этим летом в Египте.

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