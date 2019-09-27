Халк получил чемпионскую футболку «Зенита». Фото, которое заставит вас улыбнуться
27 сентября 2019, 13:11
«Зенит» в своем официальном Twitter поделился фотографией своего бывшего нападающего Халка, выступающего за «Шанхай Шанган», с чемпионской футболкой команды.
— Посылка дошла, — подписал клуб фото.
Халк выступил за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За этот период он сыграл за питерцев в 148 матчах, в которых забил 76 голов и отдал 60 голевых передач. С «Зенитом» он стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
Посылка дошла ? pic.twitter.com/rF3tBG6EQt— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 27, 2019
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