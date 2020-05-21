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Хаджикадунич последним из игроков «Ростова» вернулся в расположение клуба

20:45
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Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич вернулся из Швеции, где находился после приостановки сезона, сообщается на официальном сайте клуба.

После прибытия Хаджикадунич отправился на двухнедельный карантин. Теперь все игроки «Ростова» находятся в расположении клуба

Руководство «Ростова» поблагодарило президента РФС Александра Дюкова, генсека РФС Александра Алаева, президента РПЛ Сергея Прядкина и «Краснодар» за помощь в возвращении футболиста.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13500

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