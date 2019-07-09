Хаджи выберет "Спартак" или "Барселону"? Отвечает президент "Вииторула"

Президент "Вииторула" Георге Попеску рассказал о ситуации с полузащитником клуба Янисом Хаджи. Ранее стало известно, что игроком интересуются "Спартак" и "Барселона".

- Это очень ценный игрок, который способен играть в любом чемпионате, - приводит слова Попеску ziuaconstanta.ro. - Яник еще не достиг футбольной зрелости. На это уйдет еще 2-3 года. Однако он провел великолепный сезон в "Вииторуле" и на молодежном чемпионате Европы. Достигнутый уровень заставил многие европейские клубы обратить на него внимание. У нас было много переговоров. Сейчас он в отпуске, анализирует предложения, которые приходят постоянно. Он сделает выбор, когда найдет самое подходящее. Интерес огромный. Пока есть время.

Я встречался с официальными лицами многих клубов, которые проявляют интерес. Вчера я встретился с Янисом Хаджи и Георге Хаджи. Мы решили принять правильное предложение в нужное время. Возможно, это произойдет на текущей неделе, а может на следующей.

Пока мы ведем переговоры в ежедневном режиме.

Я не хочу называть суммы, но да, "Спартак" проявляет интерес. Что касается "Барселоны", то речь шла о приобретении и последующей аренде в "Вальядолид". Пока предложения Барселоны нам не интересно. Однако каталонцы могут в ближайшее время предложить что-то другое. Мы заинтересованы в том, чтобы Янис прогрессировал. Интерес к нему показывает, насколько важным игроком он является для зарубежных клубов.