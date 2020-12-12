Хацкевич: «У «Ротора» есть список игроков для усиления»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич перед матчем 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» отметил, что команде требуется усиление.
?- Учитывая то, как мы формировали команду перед стартом РПЛ, сейчас эти ошибки уже нельзя допускать. Есть у нас список футболистов, которых мы хотели бы видеть для усиления. На сегодняшний есть возможность выпустить пять футболистов и перевернуть игру, но не всегда получается усилить игру за счет замен, — отметил Хацкевич в эфире телеканала «Матч Премьер»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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