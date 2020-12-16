Хацкевич — о матче с «Арсеналом»: «Поле тяжелое, условия плохие»
17:38
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, в какой форме подошла команда к матчу 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
«Любая игра забывается. Будь то победа, ничья или поражение, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — И к каждому новому матчу нужно готовиться, забыв о предыдущем».
Функциональное состояние? За 2-3 дня нельзя его улучшить или усугубить. Просто необходимо было восстановиться. Поле тяжелое, условия плохие: середина декабря.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю