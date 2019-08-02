11:08 | Футбол — РПЛ

Хачериди попал в сферу интересов клубов из Турции и Саудовской Аравии

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Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Турции или Саудовской Аравии, информирует Tribuna.com. По данным источника, клубы из этих стран активно интересуются игроком. Последним клубом защитника был ПАОК, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции.

Ранее появилась информация, что Хачериди перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Последним клубом защитника был ПАОК, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также опроверг эти данные.

На Украине Хачериди выступал за запорожский "Металлург""Волынь" и киевское "Динамо". Хачериди трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также дважды становился обладателем Кубка Украины. В составе сборной Украины он выходил на поле 51 раз и отметился 3 голами.

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