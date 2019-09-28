Гжегож Крыховяк: «Все игроки «Локомотива» показали хороший футбол в обороне»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк, который стал автором единственного гола в ворота «Зенита» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России, в эфире телеканала «Матч Премьер» на русском языке отметил качественную игру своих партнеров.

— Есть ли у меня полка для наград? Есть, конечно, спасибо большое! — сказал Крыховяк в эфире телеканала «Матч Премьер». — Я думаю, что мы выиграли сегодня, потому что все игроки показали хороший футбол в обороне, бились друг за друга, как в случае с «Байером» (1:0). Мы можем обыграть любого при такой игре. Почему пробил в нижний угол Луневу в эпизоде с голом? Когда я бью, то хочу забить, не думаю о том, что может быть. В таких случаях надо бить. Вмешательство ВАР? Я не видел две ситуации, но маленький фол в первом случае... не знаю. Второе — игра рукой и хорошее решение судьи. Главное, что «Локомотив» выиграл. Мой русский язык? Занимаюсь с учителем.

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