Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России и оценил свою игровую форму в этом сезоне.

— В футболе самое главное — выиграть, — сказал Крыховяк. — Мы выиграли у «Зенита», очень хорошей команды. И, конечно, очень рады этому.

— В чем залог вашей победы?

— Я думаю, когда ты хочешь выиграть у такой команды, как «Байер», «Зенит», «Атлетико», надо хорошо играть в защите. И мы играли. В последних четырех матчах мы побеждали, чему очень рады. Сейчас будем готовиться к следующей игре — с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

— Сейчас вы находитесь в своей лучшей форме за всю карьеру? Вы лидер команды, забиваете много голов.

— Конечно, приятно забивать голы, но это не так важно. Главное — выигрывать матчи, трофеи. Если ты забиваешь, но проигрываешь, нет никакой ценности в твоем забитом мяче.

— Сейчас вы в своей лучшей форме?

— Да, я забиваю много голов. Думаю, это лучший сезон. (Константин Колмаков)

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