Гутеев покинул тренерский штаб "Ростова"

Александр Гутеев покинул "Ростов", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он входил в штаб Валерия Карпина (с января 2018 года) и занимался работой с вратарями основного состава.

- Благодарим Александра Сергеевича за работу и желаем ему всяческих успехов, - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

51-летний Александр Гутеев ранее также входил в тренерский штаб "Олимпийца", "Волги" и "Шинника".

Александр Гутеев покидает «Ростов»



Александр Сергеевич входил в штаб Валерия Карпина с января 2018-го года и занимался работой с вратарями основного состава.



Благодарим Александра Сергеевича за работу и желаем ему всяческих успехов. pic.twitter.com/auTwOb0xh7 — Football Club Rostov (@rostovfc) 5 июня 2019 г.

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