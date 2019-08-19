Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» перед дерби с ЦСКА рассказал, что знает о противостоянии этих команд.

— Вы в курсе, что такое «Спартак» — ЦСКА — противостояние, которое вас ждет в понедельник? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Конечно. То же самое, что в Голландии «Аякс» — «Фейеноорд». Знаю, что это главное дерби России, и жду на нем нашего полного стадиона. И надеюсь, что после финального свистка он сойдет с ума от радости!

— А вы с ходу завоюете любовь болельщиков, для чего дерби — лучший способ.

— Мне это уже объяснили!

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, начало — в 20.00 (мск).

Спартак — ЦСКА

Полностью интервью Гуса Тила — здесь