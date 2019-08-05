Гус Тил заявил, что "Спартак" видит в нем "десятку"

Полузащитник АЗ Гус Тил рассказал о том, как его планирует использовать "Спартак".

- "Спартак" видит меня как десятого номера. Сотрудники клуба очень хорошо изучили меня через тренеров в Голландии, имеющих связи в России,- цитирует футболиста De Telegraaf. Источник уточняет, что имеются в виду Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий. - Тренер посмотрел все матчи АЗ. Это дало понять, как сильно клуб хочет меня. Чего мне будет не хватать? Моей семьи, партнеров по АЗ и друзей в Амстердаме. Я благодарен АЗ за прекрасное обучение, которое принесло выгоду и клубу, и мне.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18-20 миллионов евро. В прошлом сезоне 21-летний полузащитник провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.

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