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Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»

19 августа 2019, 22:25
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил поделился эмоциями от победы над ЦСКА (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. Он был впечатлен атмосферой на дерби.

— Первая половина игры была не такой хорошей, — сказал в эфире YouTube-канала «Спартака» Тил. — В основном играли за счет забросов вперед. Но во втором тайме удалось показать хороший футбол. Мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча. В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, с которыми было сложно бороться. Тренер сказал, чтобы мы начинали играть в наш футбол, что мы и сделали, заиграв через короткие передачи. В итоге мы заслужили эту победу.

В Голландии нет такой атмосферы. Даже у больших команд. Даже в «Фейеноорде» не испытывал такого.

Дубль Жиго? Пожалуй, голы Самюэля были в духе бойцовской игры. Он с Джикией борец. Они проявили себя и в обороне, и в атаке. Это закономерно.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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