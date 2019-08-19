Гус Тил рассказал, почему взял в «Спартаке» номер Глушакова

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» рассказал, почему взял восьмой номер. Ранее под ним выступал Денис Глушаков, перешедший в «Ахмат».

— В АЗ вы играли под 10-м номером, соответствующим вашему амплуа. В «Спартаке» он оказался занят Зелимханом Бакаевым...

— Кстати, очень хорошим игроком.

— ...И вы выбрали восьмерку. Это была ваша собственная идея, или клуб предложил? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Нет, это моя инициатива. Мой лучший друг в АЗ — Тен Копмайнерс, с которым мы много раз выходили на поле вместе, играет как раз под восьмым номером. И, можно сказать, я взял номер в его честь.

— Знаете ли, кто играл под восьмым номером в «Спартаке» до вас?

— Да, мне рассказали (улыбается).

— Рассказали до или после того, как вы его выбрали?

— До. Но поймите — я только слышал историю, но не прошел через все это сам. А значит, не могу до конца понять и оценить ее. Знаю, что в Грозном этот парень (Денис Глушаков. — Прим. И.Р.) играл против нас. Может быть, меня бы волновал выбор этого номера, если бы я лично знал человека, и все это происходило на моих глазах.

Полностью интервью Гуса Тила — здесь