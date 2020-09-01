Стало известно, где продолжит карьеру хавбек «Спартака» Гус Тил

По данным «СЭ», 22-летний полузащитник «Спартака» Гус Тил продолжит карьеру во «Фрайбурге». По всей видимости, германский клуб арендует его до конца сезона-2020/21. (Александр Бобров)

Тил перешел в «Спартак» из АЗ летом 2019 года, по данным Transfermarkt.com, московский клуб потратил на игрока 16 миллионов евро. Хавбек провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. В сезоне-2020/21 голландец участвовал в 3 матчах, проведя на поле в общей сложности 12 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость Тила в 8,5 миллиона евро.