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Гурам Аджоев: «Все соперники начали уважать «Арсенал»

2 декабря 2019, 22:08
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями после матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:0). Также он рассказал о том, что Сергей Ткачев получил травму задней поверхности бедра и будет играть только в следующем году.

— Когда играешь с пятью лидирующими командами, все думает, что мы попадем в минус 15. Слава богу, что мы два матча выиграли, победили «Спартак», ЦСКА. Никто не думал, что мы это сумеем. Поэтому я зашел к ребятам, поблагодарил их, сказал, что они молодцы и доказали, что являются футболистами с большой буквы.

— Уже несколько туров «Арсенал» не опускается ниже седьмой строчки. Довольны такими результатами?

— Нас все соперники начали уважать, а когда тебя уважают, ты должен это сохранить. Пока нам удается сохранить уважение.

— В борьбу за еврокубки планируете включиться?

— Если играешь в футбол, то должен думать: а как получится?

— Известно ли какая травма у Сергея Ткачева?

— У него задняя поверхность бедра. Думаю, он только в следующем году будет играть.

— Зимой планируете серьезно обновить состав?

— Да, у нас есть планы по усилению. Не могу сказать, сколько игроков возьмем, но трансферы будут. (Елена Григорьевская)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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