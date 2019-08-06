Гурам Аджоев объяснил, почему "Арсенал" приобрел легионеров из Замбии

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" объяснил, почему клуб пригласил летом легионеров из Замбии – 18-летнего нападающего Ламека Банду и 20-летнего полузащитника Кингса Кангву.

– Чем привлекли юные африканцы Банда и Кангва-младший?

– Ребята одаренные, на сборах великолепно проявили себя в контрольных матчах. Но, конечно, какое-то время им потребуется на адаптацию.

– Кангву-младшего порекомендовал брат, Эванс Кангва?

– Нет. Мы давно следим за африканским рынком футболистов. Кингс играл за молодежную сборную Замбии, недавно и в национальной дебютировал. Хороший игрок, нам поможет. (Александр Кружков)

Гурам Аджоев – об "Арсенале", Мирзове и Лиге Европы