Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над красно-белыми (3:0) в 25-м туре чемпионата России.

– Эмоции сейчас, конечно, самые позитивные. Второй раз в нынешнем чемпионате выигрываем у "Спартака" (в 11-м туре "Арсенал" победил со счетом 2:3 – Прим. "СЭ"), – говорит Аджоев. – Причем получается крайне любопытный сюжет: сначала побеждаем с одним тренером, который получает приглашение от спартаковцев и уходит, но победа и сейчас остается за нами. Это говорит о том, что мы двигаемся и развиваемся в правильном направлении.

– Доказали, что с "Арсеналом" надо считаться?

– Думаю, доказали мы это уже достаточно давно, а теперь подтвердили этот факт. За последние два года восприятие тульского "Арсенала" в футбольном мире кардинально изменилось. Это касается и результатов, и отношений в команде, и атмосферы в клубе. Просто другой уровень. И все это происходит прежде всего благодаря поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

– Вы обыгрываете грандов и оступаетесь на командах низшего уровня. Понимаете, почему и как решить эту проблему?

– Не сказал бы, что это проблема. Например, в прошлом туре взяли три очка у "Уфы". Скорее, дело в том, что разделение на грандов и остальные клубы сейчас весьма условно. Посмотрите какая плотность в таблице. Такого в российском чемпионате, пожалуй, никогда не было. Каждый может выиграть у своего соперника. Вопрос в том, что необходимо максимально ответственно подходить к любой игре. Это все понимают.

– Было принципиально победить Кононова?

– Ни в коем случае. Было принципиально подарить праздник людям, которые пришли на стадион и вообще всем, кто поддерживал "Арсенал" в этот вечер. И здорово, что это удалось сделать. Уверен, после такой игры болельщики захотят снова прийти на трибуны. Вот это самое главное. Было важно набрать три очка. А Олегу Георгиевичу мы желаем всего самого лучшего.

– Еврокубковая зона недалеко. Команда готова к такому уровню?

– Давайте не будем забегать вперед. Мы просто идем от матча к матчу. Даже после столь убедительной победы над "Спартаком" порадовались, насладились моментом, но уже сегодня начинается подготовка к следующей игре с "Оренбургом". Ничуть не менее значимой. А все итоги подведем сразу после 30-го тура. (Арман Мкртчян)

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