Гурам Аджоев: "Мирзов просился в "Арсенал", но в последний момент передумал"

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью "СЭ" рассказал о несостоявшемся трансфере Резиуана Мирзова, который впоследствии перешел из "Ростова" в "Спартак"

– Как вы отреагировали на заявление "Ростова"? Мол, "Арсенал" без разрешения вел переговоры с Мирзовым, клуб этот поступок не красит…

– Претензии "Ростова" необоснованны. Начнем с того, что месяца полтора назад игрок сам вышел на главного тренера "Арсенала" и генерального директора. Сказал: "Хочу к вам". В тот момент он еще нигде не тренировался.

– Вы знали, что на него претендует "Спартак"?

– Тогда об этом даже речи не было. Мирзов просился к нам. Конечно, хотелось сохранить футболиста, ставшего в прошлом сезоне одним из лидеров команды. Уже обо всем договорились, ждали его в Туле, но в последний момент он передумал. Выбрал "Спартак", который заплатил "Ростову" намного больше, чем могли предложить мы. Нужно понимать, что финансовые возможности у нас со "Спартаком" разные. По этой части мы ему не конкуренты.

– Мирзов потом хоть позвонил, извинился?

– Не знаю. Со мной он не общался. Пусть то, что произошло, останется на его совести. (Александр Кружков)

Гурам Аджоев – об "Арсенале", Мирзове и Лиге Европы