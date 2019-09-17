РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Гурам Аджоев: «Арсенал» своевременно выплачивает премиальные, уже на следующий день»

00:50
Теги:

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, как в тульском клубе обстоят дела с премиальными и что ее объединяет.

— Мы своевременно выплачиваем премиальные, в наше время это дорогого стоит, — сказал Аджоев в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». — Уже на следующий день. Выиграл — получил. Футболист готовится уже на вторую игру.

И главное - у нас команда, как семья. Насчитал 15 национальной в составе. Но все работают дружно.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир