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Гунько — о матче «Зенит» — «Спартак»: «Такая вывеска — это «вишенка на торте». Здесь нет фаворита»

10:06
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Бывший главный тренер «Химок» и академии «Спартака» Дмитрий Гунько поделился с «СЭ» ожиданиями перед матчем красно-белых против «Зенита» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ.

— Ожидаю хорошей и яркой игры. Такая вывеска — это «вишенка на торте», завершающая отрезок первой половины чемпионата. На этот матч даже не надо настраивать футболистов, все сами понимают, — сказал Гунько в комментарии «СЭ». — Дерби «Спартака» с «Зенитом» и ЦСКА — это отдельно взятые игры, где невозможно предугадать результат, а все расклады до матча не имеют никакого значения. Неважно в каком состоянии подходят команды, неважно на каком месте в турнирной таблице находятся. Здесь нет фаворита, все решится только на поле.

На данном этапе этот матч имеет очень большое значение. Между командами три очка, и если игра закончится в пользу «Зенита», то отрыв будет уже шесть очков, что достаточно внушительно. Качнется в сторону «Спартака» — чемпионская гонка будет в полном разгаре и все решится весной.

Матч состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 20:00 (мск). «Спартак» с 35 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — первое место и 38 баллов. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

(Анастасия Пастернак)

Следующий матч

Место: 1 | Очки: 38
Зенит
В П В П Н
20:00 16/12/2020
- : -
+23 =17 -20 (92 - 84)
Место: 2 | Очки: 35
Спартак
П В В Н Н
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Дуглас Сантос
6.26
А. Дзюба
6.22
А. Ерохин
6.17
А.С. Соболев
6.27
Айртон
6.26
Д. Ларссон
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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