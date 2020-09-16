Гунько будет готовить «Химки» к матчу с «Краснодаром»

Как стало известно «СЭ», в «Химках» пока не приняли решения по главному тренеру команды Дмитрию Гунько. 44-летний специалист будет готовить красно-черных к гостевому матчу 8-го тура РПЛ против «Краснодара» (18 сентября). По нашим данным, его судьба может решиться в понедельник, 21 сентября.

Сейчас «Химки» с тремя очками занимают 15-е место в турнирной таблице. (Вячеслав Короткин)