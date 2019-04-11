Гулиев рассказал, почему восхищается Роналду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев ответил на вопросы клубной пресс-службы, информирует официальный сайт красно-белых.

– Любимое место отдыха?

– Отпуск не такой большой, чтобы много чего успеть. Летом – это Турция, зимой – Эмираты, – сказал Гулиев.

– Человек, которым восхищаешься?

– Конечно, это Криштиану Роналду. Он столько работает, что ни один спортсмен так не тренируется.

– Что делает тебя счастливым?

– Когда нет никаких проблем у близких, ну и у меня все хорошо, тогда я становлюсь счастливым.

– Способность, которой тебе хотелось обладать?

– Быть очень быстрым и гораздо сильнее.

– Что ты больше всего ненавидишь?

– Несправедливость. С моим характером очень трудно дается. В жизни и на футбольном плане.

– Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?

– Недавно произошло – это подписание контракта и первый матч. Открытие академии и фото с Леонидом Арнольдовичем.

– Есть ли у тебя домашнее животное?

– Нет. Я только вот переехал, пока никого нет. Кошка или собака? Выберу кошку.

– Любимый предмет в школе?

– Учился я неплохо. Любимых не было. На алгебру с удовольствием ходил какое-то время. Хорошо давалась.

– Любимый фильм?

– Любимого нет. В основном смотрим боевики или комедии. "Мальчишник в Вегасе", боевики со Стетхэмом и Сталлоне.

– Любимая еда?

– Все, что связано с мясом. Отбивные, стейки, мясо по-французски, потому что сыр очень люблю. Шашлыки...

– Самый ценный совет, который ты получил?

– Что не надо искать удовльствие от людей, а делать то, что желаешь и не думать, что это понравится или не понравится человеку.