Грузинский форвард Микелтадзе стал игроком "Рубина"

"Рубин" объявил о подписании контракта с грузинским нападающим Бекой Микелтадзе. Детали сделки с 21-летним футболистом не сообщаются.
Микелтадзе выступал за команды "Зестафони", "Динамо Тбилиси", "Рустави". Сезон 2018/19 провел в кипрском "Анортосисе" и в 20 матчах забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
Игрок выступал за сборные Грузии разных возрастов, в том числе в составе молодежной сборной, за которую забил 5 голов в 13 матчах. Он является обладателем Кубка Грузии – 2015/2016 в составе "Динамо Тбилиси".
Бека Микелтадзе – игрок "Рубина"! 🙌🏻– "Рубин" Казань (@fcrk) 8 июля 2019 г.
Добро пожаловать! ❤️💚
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