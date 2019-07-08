Грузинский форвард Микелтадзе стал игроком "Рубина"

"Рубин" объявил о подписании контракта с грузинским нападающим Бекой Микелтадзе. Детали сделки с 21-летним футболистом не сообщаются.

Микелтадзе выступал за команды "Зестафони", "Динамо Тбилиси", "Рустави". Сезон 2018/19 провел в кипрском "Анортосисе" и в 20 матчах забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Игрок выступал за сборные Грузии разных возрастов, в том числе в составе молодежной сборной, за которую забил 5 голов в 13 матчах. Он является обладателем Кубка Грузии – 2015/2016 в составе "Динамо Тбилиси".​