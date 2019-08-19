Гришин объяснил, почему исходя из сухих фактов ставит на ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Бывший главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришину склоняется к победе армейцев в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака».

— Я ставлю на ЦСКА, — цитирует RT Гришина. — Делаю это не из личных пристрастий, а опираясь на сухие факты. Состав армейцев для меня выглядит предпочтительнее. Да, ребята молодые, но у них есть сыгранность и понимание друг друга на поле. В «Спартаке» слишком много изменений и большое количество новичков, которые, несмотря на свой класс, пока не до конца влились в командную игру. Выходит, что за красно-синих говорит коллективное сознание, а за красно-белых — индивидуальное мастерство.

«Спартак» — ЦСКА: чемпионат России, премьер-лига, 6-й тур, 19 августа 2019 года, прямая трансляция матча, начало — 20.00 (мск)

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