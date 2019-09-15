Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал предстоящий матч с ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ (1:1).

— Насколько Мелкадзе готов играть? Вас не смущает, что он еще не забивал в премьер-лиге?

— Нет. То, что Мелкадзе в составе — меня радует. Вообще у нас было два грузина. Теперь, может быть, третий грузин принесет нам удачу. Вообще надо учитывать все факторы. Трех армян собрать в одной команде невозможно, во-первых, потому что я главный тренер, и вряд ли второго затащишь сюда. А во-вторых, три грузина, возможно, на фарт. Тем более, у Шерии дочка родилась, — сказал Григорян в эфире канала «Матч Премьер».

— Вы управляли женской командой ЦСКА. Есть мнение, что вы ее чуть ли не бросили. Как вы отнесетесь к обструкции со стороны болельщиков?

— Я отнесусь к этому нормально, их можно понять. Но им грех жаловаться. Девчонки — изумительная команда ЦСКА. Но, все-таки, до моего вмешательства, команда не могла стать чемпионом. А сейчас совершенно очевидно, они идут с таким отрывом. Мое небольшое касательство поможет им стать чемпионом. Пусть они подвергают меня обструкции. Я к ЦСКА отношусь с уважением, потому что тренировал, пусть и женскую команду.

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