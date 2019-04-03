Григорий Иванов: "Я доверяю Парфенову"

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что происходит сейчас с командой и отметил, что доверяет главному тренеру команды Дмитрию Парфенову.

– Что происходит? Мы стараемся показывать хороший футбол, даже с "Ростовом". Может быть, попали в психологическую яму, – цитирует Иванова e1.ru. – Я пока не могу разобраться, что происходит. Если бы знал ответ, то я бы уже команде все сказал. Я на сто процентов уверен, что мы выберемся из этой ситуации, в которую попали. Думаю, что два ближайших домашних матча нам помогут выправить ситуацию. Сам бог велел нам обыгрывать "Арсенал" и "Енисей".

– А тренер Дмитрий Парфенов знает причину?

– Думаю, что он ее ищет. У нас в команде отличные отношения, игроки хорошо отзываются о тренере. Если раньше были недовольные тем, что их не ставят, то сейчас такого нет. Не знаю, почему пропускаем одни и те же голы. С ЦСКА и "Ростовом" мы пропустили одинаковые голы. В первом случае Бумаль держал во время углового удара Фернандеса, но тот все равно забил. Точно так же с "Ростовом" недоработал другой футболист.

– И все-таки, сколько матчей есть у Парфенова, чтобы исправить ситуацию?

– Пусть работает! Пока не буду никаких резких движений принимать – надо команду выводить из трудного положения, улучшать ситуацию в турнирной таблице. Я доверяю Парфенову, и у меня даже в мыслях нет уволить его и позвать другого.