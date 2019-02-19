17:29 19 февраля | Футбол — РПЛ

Григорий Иванов: "Урал" не планирует приобретать игроков"

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"Урал" не собирается подписывать новых игроков до закрытия трансферного окна, заявил президент  клуба Григорий Иванов.

- Никаких трансферов ждать не стоит, до закрытия окна никто ни уйдет, ни придет, - цитирует Иванова ТАСС. - Всякое может быть, но мы ничего не планируем.

"Урал" занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 22 очка в 17 матчах. В зимнее трансферное окно команду пополнили Шамсиддин Шанбиев, Денис Поляков и Стефан Страндберг, арендованный у "Краснодара".

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30.3%
Зенит
6.0%
Краснодар
14.0%
ЦСКА
35.6%
Спартак
14.1%
Локомотив

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6135003

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