Григорий Иванов: «Топ-клубы почему-то не обращают внимание на игроков «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал об отсутствии интересов других клубов к игрокам уральцев в летнее трансферное окно.

— По Бикфалви были конкретные предложение этим летом?

— Нет! Мы не получили предложений ни по одному нашему футболисту. Хотя в «Урале» качественные игроки. Но топ-клубы почему-то на них не обращают внимание, покупают других за какие-то деньги.

— Досадно?

— Ну... По большому счету, мы особо ни с кем и не хотели расставаться.

— Разве «Зенит» и «Динамо» не интересовались Эль-Каббиром?

— Нет, никто на нас не выходил по поводу него. Какие-то разговоры ходили — не более.

— Какие разговоры?

— После финала Кубка России стали писать про «Динамо», еще что-то. Мол, уже покупают нашего игрока. Но мы с бело-голубыми не контактировали.

Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»