Григорий Иванов: «Спартак» всегда будет являться серьезным раздражителем»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» поделился мнением о московском «Спартаке».

— «Спартак» есть «Спартак». Это даже не обсуждается. Один из лидеров нашего футбола, топ-клуб. Он всегда будет являться серьезным раздражителем. Помню, был на игре, когда красно-белые выступали в первой лиге. «Уралмаш» победил — 2:1. Такой праздник для города получился! Стадион битком забит! И это в первой лиге! На «Спартак» все настраиваются с двойной, а то и с тройной силой. Если ты проиграл «Спартаку» — не так обидно, а вот если победил, то ты герой Советского Союза. Вот и все.

— Шюррле — украшение нашего чемпионата? Или, по большому счету, немец пока ничего особенного в России не показал?

— Видно, что адекватный футболист, чемпион мира. Классный исполнитель. Может быть, где-то сейчас сказываются проблемы в подготовке к сезону. Думаю, он всем еще все докажет. Культура паса видна. Чем больше таких игроков с именем появятся в России, тем лучше. Народ пойдет на стадион.

Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»