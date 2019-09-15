Григорий Иванов: «Спартак»? Если Парфенова позовет гранд, «Урал» чинить препятствий не будет"

Президент «Урала» Григорий Иванов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 9-го тура премьер-лиги высказался о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова и автора решающего гола полузащитника Отмана Эль-Кабира.

? Индивидуальное мастерство Отмана Эль Кабира позволяет гостям выйти вперёд.



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? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/Ps7eQtjDBV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2019

— Поражены игрой Эль-Кабира в этом сезоне?

— Нет. Мы хорошо знаем его сильные и слабые стороны. Понимаем, что этот футболист может один в один обыграть, убежать от защитников. Это он сейчас и демонстрирует на деле. Так что держит уровень.

— Вы говорили, что летом никто из клубов на вас по поводу Эль-Кабира не выходил. А сейчас селекционеры не наводят справки по поводу возможного трансфера зимой?

— Нет. Никто на нас не выходил по нему. Не летом, не сейчас.

— Если верить порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.

— Думаю, он стоит больше. Посмотрите, какие сейчас цены на рынке крутятся. Правда, у нас с ним сумма отступных прописана. Все четко. С другой стороны, посмотрим, как договоримся, если поступит предложение

— При этом Эль-Кабиру уже 28 лет.

— Ну и что? Это не смущает. Два контракта или один он еще точно сможет отработать.

— Он уже созрел для российского топ-клуба?

— Думаю, созрел. Показывает очень зрелую игру.

— Не думаете, что зимой или даже раньше «Спартак» позовет Парфенова?

— Если Парфенова позовет большой клуб и Дмитрий Владимирович сам решит уйти, мы чинить препятствий не будем. Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти еще выше. (Виталий Айрапетов)

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