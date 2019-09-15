Григорий Иванов: «Спартак»? Если Парфенова позовет гранд, «Урал» чинить препятствий не будет"
Президент «Урала» Григорий Иванов после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 9-го тура премьер-лиги высказался о перспективах главного тренера команды Дмитрия Парфенова и автора решающего гола полузащитника Отмана Эль-Кабира.
? Индивидуальное мастерство Отмана Эль Кабира позволяет гостям выйти вперёд.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 14, 2019
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— Поражены игрой Эль-Кабира в этом сезоне?
— Нет. Мы хорошо знаем его сильные и слабые стороны. Понимаем, что этот футболист может один в один обыграть, убежать от защитников. Это он сейчас и демонстрирует на деле. Так что держит уровень.
— Вы говорили, что летом никто из клубов на вас по поводу Эль-Кабира не выходил. А сейчас селекционеры не наводят справки по поводу возможного трансфера зимой?
— Нет. Никто на нас не выходил по нему. Не летом, не сейчас.
— Если верить порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 миллиона евро.
— Думаю, он стоит больше. Посмотрите, какие сейчас цены на рынке крутятся. Правда, у нас с ним сумма отступных прописана. Все четко. С другой стороны, посмотрим, как договоримся, если поступит предложение
— При этом Эль-Кабиру уже 28 лет.
— Ну и что? Это не смущает. Два контракта или один он еще точно сможет отработать.
— Он уже созрел для российского топ-клуба?
— Думаю, созрел. Показывает очень зрелую игру.
— Не думаете, что зимой или даже раньше «Спартак» позовет Парфенова?
— Если Парфенова позовет большой клуб и Дмитрий Владимирович сам решит уйти, мы чинить препятствий не будем. Он многое для нас сделал. Тренеру надо расти еще выше. (Виталий Айрапетов)
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