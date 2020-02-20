Григорий Иванов: «Почему в России талантливым девчонкам нельзя играть и тренироваться с пацанами? Вспомните историю Холлана»

Президент «Урала» и мини-футбольной «Синары» Григорий Иванов возмущен тем фактом, что в России талантливым девочкам не разрешают участвовать в соревнованиях для мальчиков.

Так руководитель отреагировал на ситуацию с недопуском 11-летней девочки Арины из Екатеринбурга, капитана и лучшего игрока команды мальчиков 2008 — 2009 года рождения ДЮСШ «Факел», до участия в финале первенства России. Турнир пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде.

— У нас прошел региональный этап чемпионата России по мини-футболу среди детей 2008 года рождения, — рассказал Иванов. — Одна команда заявила девочку, которая очень здорово себя проявила. Ее команда прошла дальше, но эту девочку почему-то не хотят допустить до финальной части турнира. Как так? Мне говорят, что ее не должны были заявлять еще на начальном этапе. Хорошо, но она-то в чем виновата? Значит, ошибку допустили взрослые дяди! Вот и все.

Лучше тогда исправить регламент. Если у девочки все получается на уровне мальчишек, зачем вводить какие-то ограничения? Зачем заставлять наших детей плакать из-за нереализованных амбиций?

Я ее даже ни разу живьем не видел. Просто сегодня посмотрел нарезку голов. Блеск! Лидер настоящий.

Я за то, чтобы талантливые девчонки до 12-14 лет играли и тренировались с пацанами. Почитайте историю Холлана, который сейчас забивает в каждом матче. Он ведь как раз до 14 лет тренировался в смешанной команде. А ныне наводит ужас на всю Европу.

Нужно, чтобы девчонки играли и тренировались с мальчишками. Ничего здесь страшного нет. Дети должны получать удовольствие от игры. Если девчонка обыгрывает пацанов, почему ей нельзя дальше выступать на уровне мальчиков? (Виталий Айрапетов)