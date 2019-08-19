Григорий Иванов: «Никаких ультиматумов Парфенову не ставил»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что главный тренер Дмитрий Парфенов может быть уволен, если команда не наберет очки в матче 7-го тура РПЛ с «Сочи», который состоится в Екатеринбурге 26 августа.

— Какие еще ультиматумы? Ничего такого нет. Все нормально у нас, — сказал Иванов.

— Пишут, что если «Урал» не наберет очки с «Сочи», то Парфенова уволят...

— Ерунда. Кредит доверия у него пока есть. Пусть работает. Он молодой парень, уже многое сделал для «Урала». Хорошо стартовали, но сейчас что-то не получается... Бывает. От ошибок никто не застрахован. Все у нас спокойно, работаем.

«Урал» занимает девятое место в чемпионате России после шести туров, набрав семь очков. Парфенов возглавляет команду с мая 2018 года. (Виталий Айрапетов)