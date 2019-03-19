Григорий Иванов: "Комитету по этике больше делать нечего? Кого оскорбил Погребняк? Мы живем в свободной стране, это его мнение"

Президент "Урала" Григорий Иванов не понимает, почему комитет по этике будет рассматривать слова Павла Погребняка о том, что ему было смешно, когда темнокожего футболиста (Ари) вызвали в сборную России.

– Да я все уже в принципе обозначил по этому эпизоду. Паша ничего плохого не сказал. Я его поддерживаю. Я не знаю, зачем Комитет по этике будет рассматривать его слова. Людям заняться что ли нечем? Теряюсь в догадках.

Ну что плохого сказал Паша? Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране. Это его мнение. Он что, не может его выразить? Ему смешно. Кому-то не смешно.

Возможная дисквалификация? Это тогда антифутбол. Один сказал – его наказали. Другого не тронули. Как так? Где справедливость? Таким образом, можно, получается ,влиять на спортивный результат?! Дисквалифицировал человека на 10 матчей за слова и ослабил команду… Что это за манипулирование?! (Виталий Айрапетов)

"Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий". За что Погребняку грозит дисквалификация

Григорий Иванов: "Что вы набросились на Погребняка? Разве он назвал Ари черным?"

Дмитрий Парфенов: "О какой дисквалификации Погребняка может идти речь?!"