Григорий Иванов: «Готовы видеть в «Урале» Кокорина и Мамаева»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, что уральцы намерены пригласить Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые 17 сентября выйдут из тюрьмы.

— 17 сентября, когда Мамаев выйдет на свободу, позвоните ему?

— Ох... Мне этот вопрос что-то постоянно задают. Я уже говорил: если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними разговаривать. Понимаете? Но это футболисты высокого уровня. Думаю, на них будет высокий спрос.

— Кокорин, похоже, вернется в «Зенит». А вот по Мамаеву вопрос открыт.

— Ну если Мамаев выйдет на нас, конечно, поговорим. И Павел, и Александр — качественные исполнители. Да, они совершили проступок. Но их очень жестко наказали. Год без футбола... Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть.

— И Кокорина тоже?

— Но ведь не факт, что он сразу заиграет в «Зените». Может быть, питерский клуб отдаст его в аренду. И потом — по факту у Кокорина же нет контракта с питерским клубом. Так? Мы готовы и ему, и Мамаеву предложить поиграть за нас. Правда, «Урал» не такой богатый клуб, у нас не такие высокие зарплаты.

— Они, наверное, сейчас поумерили свои аппетиты.

— Да? Ну наверное... Но заметьте, я первый сказал, что это качественные футболисты, которых мы готовы будем взять. Это потом уже другие стали их жалеть.

Григорий Иванов: «Надеюсь, Егоров нас услышал. Если тренер плохо работает, его убирают. Так и здесь»