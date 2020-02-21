Григорий Иванов: «Договорились с «Динамо» по аренде Калинина. А Меркулов будет тренироваться с «Уралом-2»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что с высокой долей вероятности 24-летний защитник «Динамо» Игорь Калинин вторую часть сезона проведет в его команде. Летом футболист перешел в московский клуб из «Рубина», но сыграл провел за бело-голубых только один матч — в 1/16 финала Кубка против «Луча» (0:1).

— Договорились с «Динамо» по Калинину. Остались детали. Документы еще не подписаны. Если все получится, это будет аренда с правом выкупа. Скорее всего, он будет у нас, — сказал Иванов.

— Михаила Меркулова можете зимой отпустить?

— А куда? По Меркулову предложений в клуб не приходило. «Рубин»? Никто к нам не обращался. Это говорят на стороне про интерес. Раньше писали про «Спартак», про другие клубы. Все его хотят, мол...

Проблема в том, что парень ведомый. Слушает футбольных деятелей... Ему заморочили голову. Говорят ему, что он достоин большего и что из «Урала» его никто не возьмет. Зачем вы ему такое плетете?

Меркулов ничего уже не понимает. Мы его брали после «крестов». Мне некоторые тренеры говорили, зачем ты его подписываешь? Считаю, что для этого парня сделал очень много! Но он ведомый, сам никаких решений не принимает... Посмотрим, как эти «деятели» заработают на Меркулове после полугода без игровой практики. Я зла ему не желаю. Но Михаил поступает неправильно. До конца чемпионата никуда его не отпустим.

— Будет играть за «Урал-2»?

— Тренироваться. (Виталий Айрапетов)