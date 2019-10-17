Гранат выбыл на один месяц

Тренер «Рубина» Роман Шаронов сообщил, что защитник казанского клуба Владимир Гранат перенес операцию на мениске.

— Состояние Граната? Он прооперировал мениск, поэтому выбыл, около месяца. Остальные в целом все здоровы, — цитирует официальный сайт «Рубина» Шаронова.

В последний раз Гранат выходил на поле 16 марта в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова», где получил перелом малоберцовой кости.