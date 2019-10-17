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Гранат выбыл на один месяц

17 октября 2019, 15:29
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Тренер «Рубина» Роман Шаронов сообщил, что защитник казанского клуба Владимир Гранат перенес операцию на мениске.

— Состояние Граната? Он прооперировал мениск, поэтому выбыл, около месяца. Остальные в целом все здоровы, — цитирует официальный сайт «Рубина» Шаронова.

В последний раз Гранат выходил на поле 16 марта в матче 20-го тура РПЛ против «Ростова», где получил перелом малоберцовой кости.

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Дополнительная информация

https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-k-spartaku-gotovimsya-tak-zhe-kak-k-drugim-sopernikam

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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