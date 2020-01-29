Гранат будет тренироваться в общей группе на втором сборе «Рубина»
09:57
«Рубин» возвращается в турецкий Белек, где проведет второй зимний сбор. По прилету, вечером, игроки казанской команды уже приступят к тренировкам, сообщает Twitter клуба.
В строй вернулся защитника «Рубина» Владимир Гранат. Он пропустил первый сбор из-за повреждения, но теперь будет работать в общей группе.
Сегодня наша команда возвращается в турецкий Белек ??, где проведет второй зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам.— «Рубин» Казань (@fcrk) January 29, 2020
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Отметим, что в строй вернулся Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за повреждения.
?#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/kh4ZX3EWho
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