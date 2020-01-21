«Готовимся к чемпионату». Дзюба выложил свои голы в игре с «Аль-Увайнахом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в Instagram опубликовал видео своих голов в контрольной игре с «Аль-Увайнахом». Также он выложил один из мячей Александра Кокорина, который тот забил с передачи Дзюбы.

«Готовимся к чемпионату», — подписал Дзюба нарезку голов.

«Зенит» выиграл у катарского клуба 10:0, Дзюба сделал дубль, Кокорин и Сердар Азмун — хет-трики.