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«Готовимся к чемпионату». Дзюба выложил свои голы в игре с «Аль-Увайнахом»

21 января 2020, 23:47

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в Instagram опубликовал видео своих голов в контрольной игре с «Аль-Увайнахом». Также он выложил один из мячей Александра Кокорина, который тот забил с передачи Дзюбы.

«Готовимся к чемпионату», — подписал Дзюба нарезку голов.

«Зенит» выиграл у катарского клуба 10:0, Дзюба сделал дубль, Кокорин и Сердар Азмун — хет-трики.

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