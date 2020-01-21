«Готовимся к чемпионату». Дзюба выложил свои голы в игре с «Аль-Увайнахом»
21 января 2020, 23:47
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в Instagram опубликовал видео своих голов в контрольной игре с «Аль-Увайнахом». Также он выложил один из мячей Александра Кокорина, который тот забил с передачи Дзюбы.
«Готовимся к чемпионату», — подписал Дзюба нарезку голов.
«Зенит» выиграл у катарского клуба 10:0, Дзюба сделал дубль, Кокорин и Сердар Азмун — хет-трики.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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