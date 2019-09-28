Готов ли Алекс Крал состричь волосы? Отвечает футболист

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал в интервью клубной пресс-службе рассказал о своей личной жизни и сходстве с Давидом Луизом.

— У вас есть девушка?

— Да, мы познакомились в гимназии, учились в одном классе. Гуляли после школы, а потом стали встречаться. Сейчас она учится в Праге, но, думаю, зимой переедет ко мне. Кстати, она как раз приезжает в гости и будет на матче против «Оренбурга».

— И напоследок — о сходстве с Давидом Луисом. Как относитесь к частым сравнениям с бразильцем?

— Позитивно. Мне нравится его стиль игры. Особенно его видение поля. Меня сравнивают с Луисом с 15 лет, но встретиться удалось только в этом году. Сначала я рассчитывал увидеть его в марте, когда меня впервые вызвали в сборную Чехии на товарищеский матч с Бразилией. Но тогда Давида в составе соперника не оказалось. А потом «Славия» пробилась в четвертьфинал Лиги Европы, где пересеклась с «Челси». Мы сделали совместное фото в Праге, а затем — и в раздевалке «Стэмфорд Бридж». Забавно получилось! Луис очень дружелюбный, общительный парень. Мы несколько раз обменивались сообщениями в Instagram.

— Говорят, вы обещали остричь волосы, если возьмете трофей со «Славией». Пражане стали чемпионами Чехии. Получается, не сдержали слово?

— Нет-нет, все было не так! Я обещал это, когда играл в «Теплице». Причем заранее знал, что стричься не придется, потому что мне уже сообщили, что в середине сезона вернусь в «Славию». Ни за что бы не стал спорить на свои волосы по-настоящему! (Смеется.)

— У вас всегда была такая колоритная прическа?

— Всегда были длинные волосы, но чем я старше, тем кучерявее они становятся!