«Горжусь тобой!» Кокорин показал выдержку сына

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поддержал челлендж в Instagram, связанный с детьми.

Кокорин принял участие в интернет-флешмобе под названием #babychallenge. Его суть заключается в том, чтобы оставить ребенка одного, положить рядом с ним сладости и попросить не есть их, пока не вернутся взрослые. Форвард «Сочи» опубликовал видео, в котором таким образом испытал своего сына.

— Горжусь тобой! — подписал видео Кокорин.