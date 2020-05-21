«Горжусь тобой!» Кокорин показал выдержку сына
10:45
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поддержал челлендж в Instagram, связанный с детьми.
Кокорин принял участие в интернет-флешмобе под названием #babychallenge. Его суть заключается в том, чтобы оставить ребенка одного, положить рядом с ним сладости и попросить не есть их, пока не вернутся взрослые. Форвард «Сочи» опубликовал видео, в котором таким образом испытал своего сына.
— Горжусь тобой! — подписал видео Кокорин.
Из Instagram Александра Кокорина pic.twitter.com/gxYRjywvHt— vladimir vist (@VistVladimir) May 21, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...