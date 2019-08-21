Горлукович объяснил, почему в дерби с ЦСКА «Спартак» играл вдесятером
10:12
Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник Сергей Горлукович заявил, что «Спартак» в матче 6-го тура с ЦСКА играл вдесятером (2:1).
— Кто в дерби выпадал в составе «Спартака»?
— «Спартак» играл вдесятером.
— Поясните, пожалуйста.
— Ларссон... Я его вообще не видел. А вы? Вот вам и минус один игрок. Тил и Шюррле, думаю, отработают вложенные в них средства. А про шведа я вообще ничего пока сказать не могу. Если будет так и дальше «прогрессировать», лучше ставить молодого парня из «Спартака-2». Хоть какая-то польза. (Виталий Айрапетов).
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
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