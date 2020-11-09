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Гонка бомбардиров РПЛ: Дзюба ушел на перерыв лидером

12:41
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после 14-и туров лучший бомбардир Тинькофф РПЛ, сообщает аккаунт лиги в Twitter.

В активе 32-летнего форварда семь забитых мячей. Столько же у полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Третью позицию делят Александр Ерохин и Сердар Азмун (оба — «Зенит») и форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе с шестью голами.

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