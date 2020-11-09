Гонка бомбардиров РПЛ: Дзюба ушел на перерыв лидером
12:41
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после 14-и туров лучший бомбардир Тинькофф РПЛ, сообщает аккаунт лиги в Twitter.
В активе 32-летнего форварда семь забитых мячей. Столько же у полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа. Третью позицию делят Александр Ерохин и Сердар Азмун (оба — «Зенит») и форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе с шестью голами.
Гонка бомбардиров #ТинькоффРПЛ после 14-го тура ? pic.twitter.com/eUqWS0hMbc— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 9, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи