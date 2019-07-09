Гончаренко уверен, что игроки ЦСКА в хорошей форме подойдут к началу чемпионата России

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что игроки его команды в хорошей форме подойдут к началу чемпионата России. Первый матч армейцы проведут в гостях против "Крыльев Советов" 14 июля. Во вторник, 9 июля, красно-синие обыграли "Рубин" в товарищеской встрече (4:0).

- В предыдущих матчах мы тестировали оборону с сильными соперниками, - сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. - Сегодня обращали внимание на позиционную атаку в большей степени. Есть моменты, которые мы должны улучшать в защите, где-то это касается физической формы. Тот же Влашич еще не до конца готов. В официальных матчах другая ответственность. Надеюсь, мы с хорошей концентрацией подойдем к старту чемпионата.

Не могу сказать, что на нас давили поражения. Мы сохранили прошлогодний состав, но приход Шарлии и возвращение Влашича заставил искать новые сочетания. Магнуссон в роли левого защитника, Сигурдссон вернулся из отпуска. Мы ищем оптимальные сочетания. Раньше была одна обойма, которая играла долго. Сейчас же многие вещи надо улучшать.

Влашич? Он профессионально к себе относится, готовит себя в отпуске. Физическая готовность команды? У тех, кто с 15 июня тренируется, достаточно хорошая уверенность. Есть над чем работать Ахметову, Чалову и Влашичу для достижения оптимальной формы. Есть уверенность, что мы все в хорошей форме подойдем к старту чемпионата.

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