Гончаренко тренируется вместе с ЦСКА. Фото

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фотографию с тренировки, на которой главный тренер армейцев Виктор Гончаренко занимается вместе с командой.

Ранее армейцы проиграли "Спартаку" на Кубке Париматч Премьер в Австрии (1:3). В среду, 3 июля, ЦСКА сыграет с "Ростовом", а в четверг, 4 июля, "Спартак" встретится с "Краснодаром".

Главный тренер пашет вместе со всеми 👊 pic.twitter.com/3oWLOXXnts — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 1 июля 2019 г.

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