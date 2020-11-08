Гончаренко рассказал о состоянии Зайнутдинова после матча с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:0).

— Зайнутдинов получил удар в голову, на какое-то время потерял сознание, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но сейчас врачи говорят, что пришел в себя.

У нас очень плохо открывались под удары нападающие. Не удавалось их выводить на завершение. Мы получаем мяч между линиями, дальше должен идти обостряющий пас и удар. Но форварды открылваись все время спиной к воротам.

Те игроки, которые уезжают в сборные, им сложно будет. Остальным нужна пауза, чтобы перевести дух и в хорошем состоянии подойти к заключительной части чемпионата в этом году.